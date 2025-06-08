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США переместили на Ближний Восток 20 тысяч ракет против шахедов, обещанных Украине, - Зеленский

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Ракеты для ПВО предназначались Украине

США переместили на Ближний Восток 20 тысяч ракет против шахедов, обещанных Украине, - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

США переместили на Ближний Восток 20 тыс. ракет для ПВО, назначаемых Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

"Это было, во время предыдущей администрации США, это был министр обороны Остин, он и мы решили реализовать один проект, и мы рассчитывали на этот проект. 20 000 ракет против "шахедов". Это было не дорого, но это специальная технология".

Мы рассчитывали на эти 20 000 ракет. Сегодня утром мой министр обороны сообщил мне, что Соединенные Штаты переместили их на Ближний Восток", – сказал Зеленский.

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Источник:
censor
Опубликовал: Михаил Олексиенко

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