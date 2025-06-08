Легионер Динамо оформил 1+1 за сборную в квалификации к ЧМ
Принес победу
Фото: Динамо
Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро принял участие во всех голах сборной Панамы в матче 3-го тура квалификации к Чемпионату мира в зоне Северной и Центральной Америки.
25-летний игрок забил гол и отдал ассист, благодаря чему его команда победила Белиз со счетом 2:0.
Это был 18-й матч Герреро за национальную сборную и его второй гол. Панама лидирует в группе D (вместе с Никарагуа).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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