Легионер Динамо оформил 1+1 за сборную в квалификации к ЧМ

Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро принял участие во всех голах сборной Панамы в матче 3-го тура квалификации к Чемпионату мира в зоне Северной и Центральной Америки.

25-летний игрок забил гол и отдал ассист, благодаря чему его команда победила Белиз со счетом 2:0.

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Это был 18-й матч Герреро за национальную сборную и его второй гол. Панама лидирует в группе D (вместе с Никарагуа).