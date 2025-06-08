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Легионер Динамо оформил 1+1 за сборную в квалификации к ЧМ

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Легионер Динамо оформил 1+1 за сборную в квалификации к ЧМ

Фото: Динамо

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Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро принял участие во всех голах сборной Панамы в матче 3-го тура квалификации к Чемпионату мира в зоне Северной и Центральной Америки.

25-летний игрок забил гол и отдал ассист, благодаря чему его команда победила Белиз со счетом 2:0.

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Это был 18-й матч Герреро за национальную сборную и его второй гол. Панама лидирует в группе D (вместе с Никарагуа).

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Динамо (Киев) Панама Эдуардо Герреро
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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