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Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня

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А также победа Франции в матче за бронзу и индивидуальные награды в УПЛ

Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 8 июня

Португалия победила Испанию в финале Лиги наций

Сборная Португалии стала обладателем Лиги наций после победы над сборной Испании в финале (2:2, пен. 5:3). Три гола были забиты в первом тайме. Сначала Субименди точно сыграл на добивании, но почти сразу Нуну Мендеш сравнял счет. Однако все же именно Испания ушла на перерыв лидером – на 45-й минуте забил Оярсабаль. Во втором тайме забила только Португалия (Роналду), и все решилось в серии пенальти – Мората промахнулся, а португальцы все свои удары пробили точно.

Франция победила Германию в матче за третье место Лиги наций

После зрелищного матча против Испании, в котором в ворота Маньяна влетело пять голов, команда Дидье Дешама сыграла более осторожно против Германии и не пропустила ни разу. Более того, Франция забила два гола (Мбаппе и Олисе), благодаря чему и завоевала бронзу – 2:0.

Италия уволила Лучано Спаллетти после одного матча отбора

Игра против Молдовы в понедельник станет последней во главе сборной Италии для тренера Лучано Спаллетти. Сам Спаллетти сообщил на пресс-конференции, что он хотел бы остаться на своем посту после поражения 0:3 от Норвегии, однако был отправлен в отставку президентом федерации.

Левандовский прекращает выступления за сборную Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский объявил о том, что прекращает выступления за национальную команду из-за конфликта с главным тренером. Форвард "Барселоны"решил пропустить июньские матчи, и тренер Михал Пробеж забрал у Левандовского капитанскую повязку. После этого 36-летний форвард заявил, что не будет играть за Польшу, пока у национальной команды не сменится тренер.

Ротань был лучшим тренером УПЛ в сезоне 2024/25, а Ванат – лучшим игроком

Руслан Ротань был признан украинской Премьер-лигой лучшим тренером сезона. На втором месте рейтинга оказался Александр Шовковский, третий – Юрий Вернидуб. Что касается игроков, то на первом месте Владислав Ванат, второе место занял Георгий Судаков, третье – Иван Калюжный.

Президент Оболони определился с новым главным тренером

Вместо Сергея Шищенко новым тренером "Оболони" станет его бывший ассистент Александр Антоненко. Пока специалист имеет приставку "и.о.", но, по информации UA-Футбол, кандидатуры другого наставника пока не рассматриваются и сезон-2025/26 киевляне начнут именно с Антоненко.

Подолье осталось в Первой лиге после победы над Колосом-2

В ответном матче "Подолье" забило своему сопернику еще один гол и довело общий счет противостояния до 3:0. "Подолье" сохраняет за собой место в Первой лиге на следующий сезон, а "Колос-2" продолжит играть во Второй лиге.

Чернигов победил Металлург в первом матче плей-офф

В Чернигове бронзовый призер Второй лиги принимал шестую команду группы на выбывание Первой лиги. Это был первый матч плей-офф за право в следующем сезоне выступать во втором по рангу дивизионе Украины, и "Чернигов" победил в нем "Металлург" со счетом 3:0.

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