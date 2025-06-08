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Шахтёр близок к соглашению с польским стадионом для проведения еврокубков, - журналист

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Шахтёр близок к соглашению с польским стадионом для проведения еврокубков, - журналист

Фото з відкритих джерел

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"Шахтёр" близок к соглашению с польским стадионом для проведения еврокубков.

Польский журналист Томаш Вдодарчик рассказал, что украинский клуб близок проводить еврокубковые матчи в Кракове на стадионе "Вислы".

Городской стадион имени Хенрика Реймана вмещает в себя 33 326 болельщиков. Президент клуба подтвердил информацию и заявил, что на стадионе нужно сделать несколько вещей.

"Будучи клубом низшего уровня, сотрудники провели много бессонных ночей, чтобы быть готовыми к таким событиям спустя примерно 15 лет и продемонстрировать соответствующее качество", - заявил президент.

В последний раз "Висла" играла в еврокубках в сезоне 2011/12. Клуб, будучи чемпионом Польши, попал во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов, откуда вылетел из плей-офф и продолжил путь в Лиге Европы.

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Напомним, что "Шахтёр" благодаря победе в Кубке Украины попал в первый квалификационный раунд Лиги Европы.

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Шахтер (Донецк) Висла (Краков)
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Источник:
Tomasz Włodarczyk
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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funnikuler (Sumy)
08.06.2025 в 23:31
Востаннє "Вісла" грала в єврокубках у сезоні 2011/12. Клуб, будучи чемпіоном Польщі, потрапив до другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, звідки вилетів із плей-оф і продовжив шлях у Лізі Європи. Востаннє Вісла грала в єврокубках у сезоні 2024/2025)
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Комментарии 1
funnikuler (Sumy)
08.06.2025 в 23:31
Востаннє "Вісла" грала в єврокубках у сезоні 2011/12. Клуб, будучи чемпіоном Польщі, потрапив до другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, звідки вилетів із плей-оф і продовжив шлях у Лізі Європи. Востаннє Вісла грала в єврокубках у сезоні 2024/2025)
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