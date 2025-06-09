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Силы обороны ликвидировали и ранили почти тысячу россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Более трехсот единиц техники были поражены

Силы обороны ликвидировали и ранили почти тысячу россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили 970 противников. Кроме этого, зафиксированы поражения 348 единиц техники россиян.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 997120 (+970) человек,
  • танков ‒ 10915 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22759 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 28934 (+42) ед,
  • РСЗО – 1411 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1183 (+0) ед,
  • самолетов – 414 (+0) ед,
  • вертолетов – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 39818 (+167),
  • крылатых ракет ‒ 3315 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51348 (+123) ед,
  • специальной техники – 3911 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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