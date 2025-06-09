Силы обороны ликвидировали и ранили почти тысячу россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Более трехсот единиц техники были поражены
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили 970 противников. Кроме этого, зафиксированы поражения 348 единиц техники россиян.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 997120 (+970) человек,
- танков ‒ 10915 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22759 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 28934 (+42) ед,
- РСЗО – 1411 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1183 (+0) ед,
- самолетов – 414 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39818 (+167),
- крылатых ракет ‒ 3315 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 51348 (+123) ед,
- специальной техники – 3911 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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