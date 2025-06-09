Силы обороны поразили самолеты РФ на аэродроме Саваслейка, что в 660 километрах от границы Украины
Очередная удачная операция
Генштаб
В ночь с 8 на 9 июня был нанесен удар по российскому аэродрому Саваслейка, расположенному в Нижегородской области. Об этом сообщает Генштаб.
Подразделения Сил специальных операций ВСУ по взаимодействию с другими частями Сил обороны Украины провели атаку.
По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются.
"Россияне использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал"", – говорится в отчете Генштаба.
Отметим, что этот аэродром расположен на прямом расстоянии 660 км от границы с Украиной.
Популярное сейчас
- Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
- Победитель получил свой второй трофей. Португалия – Испания 2:2 (5:3 по пен). Видео голов и обзор матча
- Левандовский отказывается играть за сборную Польши. Известна причина
- Чуда не случилось. Сборная Украины по сокке вылетела с чемпионата Европы
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной