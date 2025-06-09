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Силы обороны поразили самолеты РФ на аэродроме Саваслейка, что в 660 километрах от границы Украины

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Очередная удачная операция

Силы обороны поразили самолеты РФ на аэродроме Саваслейка, что в 660 километрах от границы Украины

Генштаб

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В ночь с 8 на 9 июня был нанесен удар по российскому аэродрому Саваслейка, расположенному в Нижегородской области. Об этом сообщает Генштаб.

Подразделения Сил специальных операций ВСУ по взаимодействию с другими частями Сил обороны Украины провели атаку.

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются.

"Россияне использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал"", – говорится в отчете Генштаба.

Отметим, что этот аэродром расположен на прямом расстоянии 660 км от границы с Украиной.

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Источник:
Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер

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