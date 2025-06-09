Россияне применили для комбинированной атаки на Украину 499 средств воздушного нападения. Сколько сбила ПВО?
Невероятный процент удачной работы защитников
Новинарня
Россияне в 20:00 8 июня начали массовую атаку по Украине с воздуха. Она продолжалась до утра 9 июня.
Для нее они применили 499 средств воздушного нападения:
- 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ);
- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл. (РФ);
- 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской обл. (РФ);
- 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 1 крылатая ракета Х-35 из ВОТ АР Крым.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 – локационно потеряны.
- 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченные/приглушенные РЭБ;
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатая ракета Х-35”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Сейчас известно о попадании россиянами в 10 локациях. Еще в 17 локациях упали сбитые обломки.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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