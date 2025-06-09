  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне применили для комбинированной атаки на Украину 499 средств воздушного нападения. Сколько сбило ПВО?

В тренде

Россияне применили для комбинированной атаки на Украину 499 средств воздушного нападения. Сколько сбило ПВО?

Общие новости

Невероятный процент удачной работы защитников

Россияне применили для комбинированной атаки на Украину 499 средств воздушного нападения. Сколько сбило ПВО?

Новинарня

Новина українською

Россияне в 20:00 8 июня начали массовую атаку по Украине с воздуха. Она продолжалась до утра 9 июня.

Для нее они применили 499 средств воздушного нападения:

  • 479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ);
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл. (РФ);
  • 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской обл. (РФ);
  • 3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 1 крылатая ракета Х-35 из ВОТ АР Крым.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 – локационно потеряны.

  • 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченные/приглушенные РЭБ;
  • 10 крылатых ракет Х-101;
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
  • 2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 1 крылатая ракета Х-35”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Сейчас известно о попадании россиянами в 10 локациях. Еще в 17 локациях упали сбитые обломки.

По теме
yellow-arrow
Силы обороны поразили самолеты РФ на аэродроме Саваслейка, что в 660 километрах от границы Украины
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали и ранили почти тысячу россиян за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
yellow-arrow
Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
Кинжал ПВО война с россией х-22
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости