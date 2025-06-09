Россияне применили для комбинированной атаки на Украину 499 средств воздушного нападения. Сколько сбило ПВО?

Россияне в 20:00 8 июня начали массовую атаку по Украине с воздуха. Она продолжалась до утра 9 июня.

Для нее они применили 499 средств воздушного нападения:

479 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ);

4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл. (РФ);

10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской обл. (РФ);

3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

1 крылатая ракета Х-35 из ВОТ АР Крым.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 – локационно потеряны. 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченные/приглушенные РЭБ;

10 крылатых ракет Х-101;

4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

2 крылатые ракеты Х-22 – не достигшие целей (локационно потерянные);

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

1 крылатая ракета Х-35”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Сейчас известно о попадании россиянами в 10 локациях. Еще в 17 локациях упали сбитые обломки.