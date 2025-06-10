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Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня

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А также Йовичевич покинул "Лудогорец"

Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня

Фото: ФК Кривбас

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 9 июня


Бывший тренер Шахтера возглавил Кривбасс

Бывший тренер "Зари", "Шахтера“ и "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен возглавил "Кривбасс", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 55-летним нидерландским специалистом рассчитан на три года. Последним местом работы ван Леувена был харьковский "Металлист 1925", откуда его уволили в прошлом месяце.

Йовичевич покинул Лудогорец

Хорватский тренер Игор Йовичевич покинул "Лудогорец". Об этом клуб из Разграда сообщил на своей официальной странице.

Вместе с ним также ушли из "орлов" украинские помощники хорвата, в частности Юрий Беньо и Андрей Ханас. "Лудогорец" отметил, что расстался с тренером по взаимному согласию сторон.

Ворскла может отказаться от участия в Первой лиге


"Ворскла", которая по итогам сезона вылетела из УПЛ и находится в серьезном финансовом кризисе, может не выйти на старт Первой лиги в следующем сезоне.

Как сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники в клубе, "Ворскла" точно не прекратит свое существование, однако для сокращения финансовых расходов может отказаться от выступлений на уровне Первой лиги. В таком случае полтавский клуб может продолжить играть в любительских соревнованиях.

Три клуба АПЛ заинтересованы в Цыганкове

Как пишет авторитетное испанское издание AS, речь идет о "Вест Хэме", "Борнмуте“ и "Фулхэме".

Впрочем, пока это не более чем наблюдение - никаких предложений по игроку "Жирона" не получала. В то же время испанский клуб дал понять, что предложения ниже 22 млн евро даже рассматриваться не будут.

Европейский чемпион заинтересовался лидером-легионером Александрии

Правый вингер "Александрии" Хуан Безерра может этим летом покинуть украинский клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Как отмечает источник, предметный интерес к нему проявляет венгерский "Ференцварош". Чемпион соседней страны готов отправить свое предложение "горожанам". Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,5 млн евро. "Александрия" же хочет получить два миллиона евро.

Забарный сообщил руководству Борнмута о своем желании перейти в ПСЖ

Как пишет авторитетное французское издание L'Equipe, ПСЖ уже получил принципиальное согласие на переход самого игрока, при этом сам Илья уже сообщил руководству «Борнмута» о своем желании перебраться в Париж.

Впрочем, переговоры между клубами не столь идеальны. "Борнмут" требует за украинца 70 млн евро, а парижане пытаются сбить цену, играя на том, что сам футболист уже сообщил о своем желании перейти.

Полесье проявляет интерес к нескольким игрокам Александрии

В списке потенциальных новичков "Полесья" фигурируют четыре футболиста, которые ранее играли под руководством Руслана Ротаня в "Александрии". Об этом сообщает ТаТоТаке. Согласно данным источника, это вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Владимир Шепелев, защитник Александр Мартынюк и хавбек Теди Цара.

Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии

Вопрос с новым наставником должен решиться в ближайшие дни, утверждает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский. Основным кандидатом называют нынешнего коуча "Зари" Младена Бартуловича - в случае его ухода из луганского клуба. Однако отмечается, что он не единственный фаворит на пост тренера "горожан". В шорт-листе "Александрии" присутствуют как украинские, так и иностранные специалисты.

Интер назначил нового тренера

Миланский клуб официально объявил имя нового главного тренера после ухода Симоне Индзаги.

Сообщается, что руководство "нерадзури" согласовало назначение Кристиана Киву на роль менеджера первой команды, подписав с ним двухлетний контракт до конца июня 2027 года.

Ворскла подтвердила уход Максимова с должности главного тренера

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов покинет тренерский мостик команды. Пресс-служба полтавского клуба подтверждает слова специалиста, озвученные в недавнем комментарии. На данный момент агент тренера согласовывает детали завершения действующего контракта.

Напомним, ранее Максимов сказал следующее:

"Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу. Хотел бы попросить прощения у болельщиков за то, что произошло. Мы вылетели очень обидно, и так не должно было быть..."

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