Ровенская область подверглась самой масштабной атаке за все время войны – ОВА

Россияне совершили самую масштабную атаку Ровенской области за весь период войны. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Александр Коваль.

На месте работают представители Сил обороны и других служб”, – написав глава ОВА в 6:11.

"Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага.

Александр Коваль в 9:35 сообщил о повторной атаке Ровенщины. Впоследствии вышел с уведомлением общественности.

"Этой ночью Ровенская область подверглась самой масштабной атаке за все время войны. Враг атаковал десятками воздушных целей. Благодаря отличной работе ПВО последствия удалось минимизировать. В частности, объекты критической инфраструктуры области работают в штатном режиме.

Однако есть незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры и один из жителей Ровенского района получил повреждение руки и сейчас находится на лечении”, – сказал Коваль.