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Ровенская область подверглась самой масштабной атаке за все время войны – ОВА

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Десятки воздушных целей

Ровенская область подверглась самой масштабной атаке за все время войны – ОВА

фото з відкритих джерел

Новина українською

Россияне совершили самую масштабную атаку Ровенской области за весь период войны. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Александр Коваль.

"Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага.

По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено.

Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, котороые уничтожили большое количество враждеских целей.

На месте работают представители Сил обороны и других служб”, – написав глава ОВА в 6:11.

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Александр Коваль в 9:35 сообщил о повторной атаке Ровенщины. Впоследствии вышел с уведомлением общественности.

"Этой ночью Ровенская область подверглась самой масштабной атаке за все время войны. Враг атаковал десятками воздушных целей. Благодаря отличной работе ПВО последствия удалось минимизировать. В частности, объекты критической инфраструктуры области работают в штатном режиме.

Однако есть незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры и один из жителей Ровенского района получил повреждение руки и сейчас находится на лечении”, – сказал Коваль.

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Александр Коваль Ровно война с россией
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Источник:
Олександр Коваль в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер

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