Россияне захватили еще один населенный пункт в направлении Днепропетровской области – DeepState
Армия РФ оказывает невероятное давление
DeepState
Российские военные захватили Новоалександровку в Донецкой области. Об этом сообщает аналитическая платформа DeepState.
Это населенный пункт недалеко от Днепропетровской области. Теперь на этом участке фронта расстояние до границы областей от россиян составляет около 3,3 км.
Кроме этого, враг продвинулся возле соседних Новосергеевки, Котляровки и Успеновки.
Генштаб официально не комментировал ситуацию.
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Источник:DeepState
Опубликовал: Максим Кучер
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