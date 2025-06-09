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Россияне захватили еще один населенный пункт в направлении Днепропетровской области – DeepState

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Армия РФ оказывает невероятное давление

Россияне захватили еще один населенный пункт в направлении Днепропетровской области – DeepState

DeepState

Новина українською

Российские военные захватили Новоалександровку в Донецкой области. Об этом сообщает аналитическая платформа DeepState.

Это населенный пункт недалеко от Днепропетровской области. Теперь на этом участке фронта расстояние до границы областей от россиян составляет около 3,3 км.

Кроме этого, враг продвинулся возле соседних Новосергеевки, Котляровки и Успеновки.

Россияне захватили еще один населенный пункт в направлении Днепропетровской области – DeepState - изображение 1

Генштаб официально не комментировал ситуацию.

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Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер

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