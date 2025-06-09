Зеленский сообщил о первом этапе обмена пленными в возрасте до 25 лет и тяжелоранеными

Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Сегодня, 9 июня, начался обмен, который продлится в несколько этапов в течение нескольких следующих дней.

"Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день", -= отметил Зеленский.

Однако он не сообщил, сколько именно украинцев вернулись домой.

"Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях.

Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Благодарю всех, кто помогает”, – добавил президент.