Зеленский сообщил о первом этапе обмена пленными в возрасте до 25 лет и тяжелоранеными
Наши дома
Володимир Зеленський в Telegram
Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Сегодня, 9 июня, начался обмен, который продлится в несколько этапов в течение нескольких следующих дней.
"Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день", -= отметил Зеленский.
Однако он не сообщил, сколько именно украинцев вернулись домой.
"Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях.
Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Благодарю всех, кто помогает”, – добавил президент.
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