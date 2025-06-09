Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к "дипломатическим мерам" с Украиной, но будет продолжать боевые действия.

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Его заявление цитируют росСМИ.

"Спецоперация будет продолжена после переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако Россия готова параллельно продвигать решение гуманитарных вопросов путем дипломатии", - утверждает Лавров.

По его словам, риски роста "террористической угрозы" со стороны Украины якобы существуют, но "РФ будет делать все, чтобы они были подавлены".

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз выдвинул требования России относительно нейтрального статуса Украины.