Лавров заявил, что РФ будет продолжать "СВО" против Украины, но готова к "дипломатическим мерам"
Очередные заявления из Кремля
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к "дипломатическим мерам" с Украиной, но будет продолжать боевые действия.
Его заявление цитируют росСМИ.
"Спецоперация будет продолжена после переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако Россия готова параллельно продвигать решение гуманитарных вопросов путем дипломатии", - утверждает Лавров.
По его словам, риски роста "террористической угрозы" со стороны Украины якобы существуют, но "РФ будет делать все, чтобы они были подавлены".
Ранее Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз выдвинул требования России относительно нейтрального статуса Украины.
Популярное сейчас
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Источник сообщил, будет ли Вернидуб в Металлисте 1925
- Чуда не случилось. Сборная Украины по сокке вылетела с чемпионата Европы
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной