Российский Су-35 на Курщине был сбит украинским F-16, - Bild

Украина впервые сбила российский Су-35 с помощью западного истребителя F-16. Это произошло на Курском направлении.

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Об этом пишет немецкое издание Bild.

Бой состоялся 7 июня над северо-востоком Украины. Украинская авиация применяла самолеты для атак позиций РФ на Сумщине и Курщине.

В то же время россияне направили в бой Су-35. Однако российский пилот попал в засаду. Украина вместе с F-16 подняла шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил российский истребитель за 200-300 км и передал координаты пилоту F-16.

Издание отмечает, что F-16 выпустил ракету AIM-120, которая попала в Су-35 вблизи города Коренево в Курской области. Пилот успел катапультироваться, а украинские пилоты вернулись на базу без потерь.

Напомним, 7 июня 2025 года Воздушные силы сообщили о сбитии российского Су-35 на Курском направлении, однако деталей предоставлено не было.