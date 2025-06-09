"Не могут даже победить Украину", - Орбан внезапно заявил, что Россия слишком слаба, чтобы напасть на НАТО

Венгерский премьер считает, что Россия слишком слабая, чтобы напасть на страны НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрицает то, что Россия является угрозой для стран НАТО. По его словам, Москва не смогла достичь желаемого в Украине, но Киев проигрывает войну. Такое заявление он сделал в интервью La Chaîne Info.

В частности, Орбан заявил, что не боится того, что российско-украинская война перерастет в глобальный военный конфликт.

"Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", - сказал он.

Тем не менее венгерский премьер считает, что Украина может "проиграть войну". Он добавил, что реальные переговоры о мире будут проводиться между Россией и США.

В прошлом Орбан говорил, что западные партнеры Украины разговорами о потенциальном военном контингенте "создают угрозу Третьей мировой".

Также венгерский премьер попытался связать "невозможность" вступления Украины в ЕС с тем, что ее "нельзя" брать в НАТО.