"Об этом не говорили" :посол Израиля заявил о передаче Украине систем ПВО Patriot

Израиль передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot, которые получили от США в 90-х годах. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью YouTube-проекту "У ліжку" блогера Марички Довбенко. Запись разговора опубликована 8 июня на YouTube-канале Довбенко.

"[Для защиты] от баллистических ракет у Израиля есть система Patriot, которая спасла нас в начале 90-х. Мы получили эти системы от США, и, кстати, эти системы сейчас находятся в Украине. Это израильские системы, и мы согласились передать их Украине. Мы об этом не очень говорили, и когда говорят, что Израиль не помог [Украине] в военном плане, это не так", – сообщил посол.

Отвечая на вопрос, почему Украина не получила израильскую систему "Железный купол", он отметил, что эта система, в отличие от Patriot, не подходит для Украины, поскольку рассчитана на перехват не баллистики, а ракет малого радиуса действия.

Бродский также добавил, что вопрос, почему США и другие союзники не сбивают российские ракеты над территорией Украины, как ракеты ХАМАС над небом Израиля, следует задать не ему, а союзникам Украины. В то же время посол заявил, что отношения Израиля и США строились много лет на взаимополезной основе и что это не отношения между сильными США и слабым Израилем.

"Израиль – очень развитое государство, и США рассматривают Израиль не как обузу, а как государство, с которым можно устанавливать партнерские отношения", – пояснил Бродский.

Посол выразил уверенность, что со временем и Украина может стать столь мощным государством. В частности, за счет развития оборонных технологий, таких как дроны.