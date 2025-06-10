Защищая Украину, погиб украинский экс-футболист, арбитр и наблюдатель арбитража
Вечная слава и память Василию Гандзию
uaf.ua
2 июня, защищая Украину от вторжения российских захватчиков, погиб арбитр Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдатель арбитража 43-летний Василий Гандзий.
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Воспитанник футбольной СДЮСШ "Смена" (Киев), впоследствии работал арбитром на матчах ДЮФЛ, а позже стал и наблюдателем арбитража ДЮФЛ, где достойно и профессионально представлял Коллегию футбольных арбитров и наблюдателей г. Киев.
Его родной брат Алексей Гандзий работает тренером ДЮФК "Титан Киев".
Прощание с Героем состоится 10 июня в 13:15 по адресу ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя).
Похороны - в 15:15 на Лесном кладбище.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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