В возрасте 31 года. На войне против России погиб тренер по прыжкам в воду
Светлая память
Фото - Ukrainian Diving Federation
На войне против России погиб тренер по прыжкам в воду в возрасте 31 год.
Федерация Дайвинга Украины сообщила о гибели мастера спорта Украины по прыжкам в воду и тренера Никиты Козубенко.
"С глубокой скорбью сообщаем, что во время боевых действий в составе Национальной гвардии погиб Никита Козубенко - мастер спорта Украины по прыжкам в воду, талантливый тренер, патриот и мужественный защитник Украины.
Ему навсегда останется 31 год.
В самое тяжелое для страны время он сменил спортивный костюм на военную форму, стал на защиту Украины и отдал свою жизнь за нашу свободу.
Искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всему спортивному сообществу. Светлая память герою", - написала федерация.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, тренерскую деятельность Козубенко начал в 2017 году.
Популярное сейчас
- Лавров заявил, что РФ будет продолжать "СВО" против Украины, но готова к "дипломатическим мерам"
- Хаби Алонсо готов распрощаться с тремя игроками Реала
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ