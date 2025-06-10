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В возрасте 31 года. На войне против России погиб тренер по прыжкам в воду

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Светлая память

В возрасте 31 года. На войне против России погиб тренер по прыжкам в воду

Фото - Ukrainian Diving Federation

Новина українською

На войне против России погиб тренер по прыжкам в воду в возрасте 31 год.

Федерация Дайвинга Украины сообщила о гибели мастера спорта Украины по прыжкам в воду и тренера Никиты Козубенко.

"С глубокой скорбью сообщаем, что во время боевых действий в составе Национальной гвардии погиб Никита Козубенко - мастер спорта Украины по прыжкам в воду, талантливый тренер, патриот и мужественный защитник Украины.

Ему навсегда останется 31 год.

В самое тяжелое для страны время он сменил спортивный костюм на военную форму, стал на защиту Украины и отдал свою жизнь за нашу свободу.

Искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всему спортивному сообществу. Светлая память герою", - написала федерация.

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К слову, тренерскую деятельность Козубенко начал в 2017 году.

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Источник:
Ukrainian Diving Federation
Опубликовал: Владислав Прийменко

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