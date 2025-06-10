Менее тысячи человек и два самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки в войне с Украиной
426 единиц техники
Залужний Телеграм-канал
За минувшие сутки Россия потеряли 960 военных, 9 бронемашин, 48 артсистем и 2 самолета.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 998080 (+960) человек ликвидировано
- танков - 10919 (+4)
- боевых бронированных машин - 22768 (+9)
- артиллерийских систем - 28982 (+48)
- РСЗО - 1412 (+1)
- средства ПВО - 1183 (0)
- самолетов - 416 (+2)
- вертолетов - 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40057 (+239)
- крылатые ракеты - 3330 (+15)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 51455 (+107)
- специальная техника - 3912 (+1)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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