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Менее тысячи человек и два самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки в войне с Украиной

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426 единиц техники

Менее тысячи человек и два самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки в войне с Украиной

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За минувшие сутки Россия потеряли 960 военных, 9 бронемашин, 48 артсистем и 2 самолета.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 998080 (+960) человек ликвидировано
  • танков - 10919 (+4)
  • боевых бронированных машин - 22768 (+9)
  • артиллерийских систем - 28982 (+48)
  • РСЗО - 1412 (+1)
  • средства ПВО - 1183 (0)
  • самолетов - 416 (+2)
  • вертолетов - 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40057 (+239)
  • крылатые ракеты - 3330 (+15)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51455 (+107)
  • специальная техника - 3912 (+1)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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