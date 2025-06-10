Ермак поделился ожиданиями от новых санкций ЕС против РФ

Киев призывает Евросоюз включить в новый пакет санкций ограничения против танкерного флота и ряда секторов РФ. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Провел онлайн-разговор с советниками лидеров Северной Европы, стран Балтии, Президентов Европейского совета и Европейской комиссии, а также Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Обсудили дальнейшую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. Подчеркнул критическую необходимость укрепления нашей противовоздушной обороны - на фоне усиленных атак со стороны РФ.

Поделился результатами визита украинской делегации в Вашингтон, где также говорилось о важности постоянства поддержки Украины.

Отдельное внимание уделили санкционному давлению. Для Украины важно, чтобы 18-й пакет санкций ЕС включал ограничения против банковского и энергетического секторов рф, танкерного флота и предусматривал вторичные санкции", - говорится в сообщении.