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Основное направление удара - Киев. ПВО сбило за ночь 220 целей, летевших на Украину

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Снова куча дронов

Основное направление удара - Киев. ПВО сбило за ночь 220 целей, летевших на Украину

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Автор невідомий

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В ночь на 10 июня Россия запустила 322 средства воздушного нападения:

  • 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 5 крылатые ракеты Искандер-К.

Основное направление удара - столица Украины, город Киев.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 - локально потеряны.

  • 213 шахедов и дронов других типов сбито огневыми средствами, 64 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 2 баллистические ракеты KN-23;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения россиян в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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