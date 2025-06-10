Основное направление удара - Киев. ПВО сбило за ночь 220 целей, летевших на Украину
Снова куча дронов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Автор невідомий
В ночь на 10 июня Россия запустила 322 средства воздушного нападения:
- 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатые ракеты Искандер-К.
Основное направление удара - столица Украины, город Киев.
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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 - локально потеряны.
- 213 шахедов и дронов других типов сбито огневыми средствами, 64 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения россиян в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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