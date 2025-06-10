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Мишенью стал даже роддом. Зеленский показал последствия ночной атаки на Украину

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Есть погибшие и раненые

Мишенью стал даже роддом. Зеленский показал последствия ночной атаки на Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России.

"Российские удары ракетами и шахедами громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня - массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой. Сегодня был один из крупнейших ударов по Киеву. Мишенями были также Одесса, Днепровская и Черниговская области.

Всего в ударе россияне применили 315 дронов, из них более 250 - "шахеды", и 7 ракет, в том числе 2 - это баллистика северокорейского производства. Повреждены обычные дома, городская инфраструктура, в Одессе стал российской мишенью даже роддом. Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным.

Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - написал глава государства в Telegram.

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