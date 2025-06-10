  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион

В тренде

ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион

Общие новости

Досталось и столичной арене

ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион

Фото: facebook.com/YULIA0017

Новина українською

В ночь на вторник, 10 июня, Киев подвергся массированной воздушной атаке со стороны России. В семи районах столицы зафиксированы пожары, разрушения и повреждения инфраструктуры.

Среди пострадавших объектов - стадион "Спартак". Об этом сообщила директор Департамента молодежи и спорта КМДА Юлия Хан.

На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия атаки: поврежденные беговые дорожки, административное здание и обломки беспилотника.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что данная арена преимущественно используется для проведения регбийных матчей. На стадионе есть беговые дорожки, сектора для толкания ядра, метания диска, молота и копья, а также два закрытых спортивных зала. Трибуны рассчитаны на пять тысяч зрителей.

ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион - изображение 1ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион - изображение 2ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион - изображение 3ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион - изображение 4ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион - изображение 5ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион - изображение 6
Фото: Facebook Юлии Хан
По теме
yellow-arrow
Мишенью стал даже роддом. Зеленский показал последствия ночной атаки на Украину
yellow-arrow
Основное направление удара - Киев. ПВО сбило за ночь 220 целей, летевших на Украину
yellow-arrow
Ермак поделился ожиданиями от новых санкций ЕС против РФ
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости