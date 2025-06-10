ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион

В ночь на вторник, 10 июня, Киев подвергся массированной воздушной атаке со стороны России. В семи районах столицы зафиксированы пожары, разрушения и повреждения инфраструктуры.

Среди пострадавших объектов - стадион "Спартак". Об этом сообщила директор Департамента молодежи и спорта КМДА Юлия Хан.

На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия атаки: поврежденные беговые дорожки, административное здание и обломки беспилотника.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что данная арена преимущественно используется для проведения регбийных матчей. На стадионе есть беговые дорожки, сектора для толкания ядра, метания диска, молота и копья, а также два закрытых спортивных зала. Трибуны рассчитаны на пять тысяч зрителей.

Фото: Facebook Юлии Хан