ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион
Досталось и столичной арене
Фото: facebook.com/YULIA0017
В ночь на вторник, 10 июня, Киев подвергся массированной воздушной атаке со стороны России. В семи районах столицы зафиксированы пожары, разрушения и повреждения инфраструктуры.
Среди пострадавших объектов - стадион "Спартак". Об этом сообщила директор Департамента молодежи и спорта КМДА Юлия Хан.
На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия атаки: поврежденные беговые дорожки, административное здание и обломки беспилотника.
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Добавим, что данная арена преимущественно используется для проведения регбийных матчей. На стадионе есть беговые дорожки, сектора для толкания ядра, метания диска, молота и копья, а также два закрытых спортивных зала. Трибуны рассчитаны на пять тысяч зрителей.
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