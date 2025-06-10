Касается мобилизации. Зеленский назвал одну из причин, по которой партнеры не усиливают санкции против РФ
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидеры западных стран-партнеров не вводили усиленные санкции против России тем, что Украина не мобилизует молодых людей в возрасте 18-24 лет.
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы не мобилизовали 18-24-летних, а предложили им годовые контракты. Я никогда раньше об этом не говорил, но раз уж вы спросили, то скажу вам, что я думаю, потому что это деликатный вопрос: я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думали лидеры других стран.
Однако, когда дело доходит до санкций, когда западные партнеры перечисляют причины, по которым они решили их не вводить, они включают в себя то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше.
Мобилизация - это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц, а россияне могут мобилизовать 40-50 000, потому что их потери больше. Мобилизация у нас возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Мы были теми, кто его остановил", - сказал он в интервью Valasz.
В конце прошлого года Владимир Зеленский говорил, что более актуальным вопросом является обеспечение войска оружием и тренировкой со стороны Запада.
Читайте такжеМишенью стал даже роддом. Зеленский показал последствия ночной атаки на Украину
Популярное сейчас
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо
- Фиаско сборной Украины, статус-кво Англии и Нидерландов, победы Австрии и Боснии, рекорд Ямаля. Главные новости за 7 июня
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ