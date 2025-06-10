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Касается мобилизации. Зеленский назвал одну из причин, по которой партнеры не усиливают санкции против РФ

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Касается мобилизации. Зеленский назвал одну из причин, по которой партнеры не усиливают санкции против РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидеры западных стран-партнеров не вводили усиленные санкции против России тем, что Украина не мобилизует молодых людей в возрасте 18-24 лет.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не мобилизовали 18-24-летних, а предложили им годовые контракты. Я никогда раньше об этом не говорил, но раз уж вы спросили, то скажу вам, что я думаю, потому что это деликатный вопрос: я не считаю, что мы должны мобилизовать людей с 18 лет, как думали лидеры других стран.

Однако, когда дело доходит до санкций, когда западные партнеры перечисляют причины, по которым они решили их не вводить, они включают в себя то, что Украина не мобилизовала людей в возрасте от 18 лет и старше.

Мобилизация - это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц, а россияне могут мобилизовать 40-50 000, потому что их потери больше. Мобилизация у нас возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Мы были теми, кто его остановил", - сказал он в интервью Valasz.

В конце прошлого года Владимир Зеленский говорил, что более актуальным вопросом является обеспечение войска оружием и тренировкой со стороны Запада.

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Источник:
Valasz
Опубликовал: Александр Бураков

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