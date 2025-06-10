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В МИД высказались относительно продолжения военной помощи от США

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Диалог ведется

В МИД высказались относительно продолжения военной помощи от США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина работает над возможностью покупать необходимое вооружение у американских партнеров. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе и воздушную оборону, Patriot и все оружие от Соединенных Штатов, которое мы в эти годы получаем.

Мы готовы закупать американское оружие, из разных источников, из разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США", - сказал Тихий на брифинге.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина готова купить оружие у США на 50 млрд долларов.

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Источник:
Ми-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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