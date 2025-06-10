В МИД высказались относительно продолжения военной помощи от США
Диалог ведется
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Украина работает над возможностью покупать необходимое вооружение у американских партнеров. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе и воздушную оборону, Patriot и все оружие от Соединенных Штатов, которое мы в эти годы получаем.
Мы готовы закупать американское оружие, из разных источников, из разных ресурсов, финансирования. И этот диалог активно идет между Украиной и США", - сказал Тихий на брифинге.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина готова купить оружие у США на 50 млрд долларов.
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