Россияне ночью повредили Софийский собор в Киеве и Одесскую киностудию. ФОТО
Россияне продолжают атаковать мирные города
facebook.com/mykola.tochytskyi
В результате ночной атаки взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также пострадала Одесская киностудия.
Об этом заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в Facebook.
"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века - это душа всей Украины", - сказал Точицкий.
Специалисты заповедника вместе со следственно-оперативной группой Шевченковского управления полиции провели визуальное обследование и фиксацию состояния объекта. Интерьер памятника повреждений не претерпел. Однако, любые вибрационные нагрузки, вызванные взрывами, могут создать угрозу для целостности конструкций памятника, который постоянно находится в зоне повышенного риска из-за регулярных массированных атак врага на столицу Украины.
Удару подверглась и Одесская киностудия - один из старейших кинематографических центров в Европе. Полностью уничтожены декорации к национальному фильму "Довженко", посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.
Пожар удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям охраны, удалось спасти большинство уникальных артефактов. Обошлось без жертв среди работников. В то же время пострадала и гражданская инфраструктура Одессы: жилые дома, медицинские учреждения. Один из работников киностудии этой ночью потерял собственный дом.
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