Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков ответил на блиц-опрос о лучших футболистах.

– Лучший футболист сборной Украины прямо сейчас?

– Ну и вопрос… Надо, наверное, брать по общим каким-то достижениям в своих командах. Пусть будет Яремчук – он выиграл все в этом году.

– Лучший футболист в истории сборной Украины?

– Шевченко Андрей Николаевич.

– Лучший футболист АПЛ прямо сейчас?

– Салах.

– Лучший украинец в истории АПЛ?

– Пусть будет Зина. Он выиграл сколько – 5 раз чемпионство?

– Лучший футболист Серии А прямо сейчас?

– Я видел, что MVP стал Мактоминей – пусть будет он.

– Лучший украинец в истории Серии А?

– Шевченко.

– Лучший футболист Ла Лиги прямо сейчас?

– Ямаль.

– Лучший украинец в истории Ла Лиги?

– Пусть Тема пусть будет – он Пичичи был.

– Лучший футболист Бундеслиги прямо сейчас?

– Два – Вирц и Мусиала. Хотя еще Харри Кейн есть. Сложно. Тройка.

– Лучший украинец в истории Бундеслиги?

– Коно.

– Лучший футболист УПЛ прямо сейчас?

– Сложно… Ну, пусть будет Ванат.

– Лучший легионер в истории УПЛ?

– Виллиан, Дуглас Коста, Ферна, Тейшейра… Так сложно. Ферна пусть будет.

– Лучший футболист в мире прямо сейчас?

– Наверное, сейчас самый большой спор – Ямаль, Дембеле и Рафинья. Пусть будут трое – так сложно между ними выбирать.

– Лучший футболист в истории человечества?

– Месси.