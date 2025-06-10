Судаков: Лучший футболист нынешней сборной Украины - Яремчук, лучший футболист УПЛ - Ванат
Интересные ответы от лидера Шахтера
Фото: Instagram
Хавбек "Шахтера" и
– Лучший футболист сборной Украины прямо сейчас?
– Ну и вопрос… Надо, наверное, брать по общим каким-то достижениям в своих командах. Пусть будет Яремчук – он выиграл все в этом году.
– Лучший футболист в истории сборной Украины?
– Шевченко Андрей Николаевич.
– Лучший футболист АПЛ прямо сейчас?
– Салах.
– Лучший украинец в истории АПЛ?
– Пусть будет Зина. Он выиграл сколько – 5 раз чемпионство?
– Лучший футболист Серии А прямо сейчас?
– Я видел, что MVP стал Мактоминей – пусть будет он.
– Лучший украинец в истории Серии А?
– Шевченко.
– Лучший футболист Ла Лиги прямо сейчас?
– Ямаль.
– Лучший украинец в истории Ла Лиги?
– Пусть Тема пусть будет – он Пичичи был.
– Лучший футболист Бундеслиги прямо сейчас?
– Два – Вирц и Мусиала. Хотя еще Харри Кейн есть. Сложно. Тройка.
– Лучший украинец в истории Бундеслиги?
– Коно.
– Лучший футболист УПЛ прямо сейчас?
– Сложно… Ну, пусть будет Ванат.
– Лучший легионер в истории УПЛ?
– Виллиан, Дуглас Коста, Ферна, Тейшейра… Так сложно. Ферна пусть будет.
– Лучший футболист в мире прямо сейчас?
– Наверное, сейчас самый большой спор – Ямаль, Дембеле и Рафинья. Пусть будут трое – так сложно между ними выбирать.
– Лучший футболист в истории человечества?
– Месси.
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