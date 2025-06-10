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Судаков: Лучший футболист нынешней сборной Украины - Яремчук, лучший футболист УПЛ - Ванат

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Интересные ответы от лидера Шахтера

Судаков: Лучший футболист нынешней сборной Украины - Яремчук, лучший футболист УПЛ - Ванат

Фото: Instagram

Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков ответил на блиц-опрос о лучших футболистах.

– Лучший футболист сборной Украины прямо сейчас?

– Ну и вопрос… Надо, наверное, брать по общим каким-то достижениям в своих командах. Пусть будет Яремчук – он выиграл все в этом году.

– Лучший футболист в истории сборной Украины?

– Шевченко Андрей Николаевич.

– Лучший футболист АПЛ прямо сейчас?

– Салах.

– Лучший украинец в истории АПЛ?

– Пусть будет Зина. Он выиграл сколько – 5 раз чемпионство?

– Лучший футболист Серии А прямо сейчас?

– Я видел, что MVP стал Мактоминей – пусть будет он.

– Лучший украинец в истории Серии А?

– Шевченко.

– Лучший футболист Ла Лиги прямо сейчас?

– Ямаль.

– Лучший украинец в истории Ла Лиги?

– Пусть Тема пусть будет – он Пичичи был.

– Лучший футболист Бундеслиги прямо сейчас?

– Два – Вирц и Мусиала. Хотя еще Харри Кейн есть. Сложно. Тройка.

– Лучший украинец в истории Бундеслиги?

– Коно.

– Лучший футболист УПЛ прямо сейчас?

– Сложно… Ну, пусть будет Ванат.

– Лучший легионер в истории УПЛ?

– Виллиан, Дуглас Коста, Ферна, Тейшейра… Так сложно. Ферна пусть будет.

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– Лучший футболист в мире прямо сейчас?

– Наверное, сейчас самый большой спор – Ямаль, Дембеле и Рафинья. Пусть будут трое – так сложно между ними выбирать.

– Лучший футболист в истории человечества?

– Месси.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
10.06.2025 в 21:45
Бред, лучший Забарный, он выше вас всех на три головы. его опыт в АПЛ вывел его на уровень реального профи.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
10.06.2025 в 21:45
Бред, лучший Забарный, он выше вас всех на три головы. его опыт в АПЛ вывел его на уровень реального профи.
Ответить
0
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