Андрей Шевченко: Даже в детстве люди чувствовали мое лидерство на поле — у меня уже был сильный менталитет.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в интервью изданию Four Four Two рассказал о своих школьных годах игрока.

"Я регулярно участвовал в межшкольных турнирах — меня звали играть, и мы ездили на автобусе в разные районы. Вот тогда я и начал выделяться среди детей своего возраста.

Я не всегда побеждал, но это было не самое главное. Даже тогда люди чувствовали мое лидерство на поле — у меня уже был сильный менталитет.

Парень по имени Александр Шпаков работал в киевском "Динамо" и посещал такие матчи, потому что был скаутом клуба, искал молодые таланты, которые могли бы пробиться наверх. Помню, он подошел ко мне, представился и сказал, чтобы я готовился к просмотру.

После этого просмотра случился Чернобыль и моя эвакуация. Но в конце сентября или начале октября, после возвращения в Киев, меня навестил один из тренеров "Динамо". Он был удивлен, что я не вернулся в клуб — к счастью, тогда я возобновил тренировки.

Позже я отправился за границу с "Динамо". Мы играли в двух разных турнирах: один в Абердине , а другой в Уэльсе, на Кубке Яна Раша .

Мне было 13, мы победили, и меня назвали лучшим игроком. Это было особенное чувство, потому что сам Раш подарил мне пару бутс Nike .

Хотя бутсы были мне малы, я дорожил ими, хранил несколько лет, потому что все его знали, и он был легендой "Ливерпуля ". Однажды я попробовал поиграть в них, и все закончилось тем, что мои большие пальцы ног стали торчать из носка", - рассказал Шевченко.