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"Трамп имеет другой взгляд на конфликт", - в Пентагоне заявили о сокращении помощи для Украины

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Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет

"Трамп имеет другой взгляд на конфликт", - в Пентагоне заявили о сокращении помощи для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

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Об этом информирует The Washington Post.

"Это сокращение в этом бюджете. Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт (войну РФ против Украины, - ред.). Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров в интересах обеих сторон и нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру", - сказал Хегсет.

Он отметил, что Вашингтон в этом году может выделить меньше средств на помощь Киеву, чем в предыдущие годы. В то же время подробностей Хегсет не раскрыл.

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"Я не думаю, что слово "победа" было четко определено, как и путь к ней, и, как следствие, путь к миру, который остановит убийства и резню - это то, в чем президент Трамп очень заинтересован", - заявил глава Пентагона.

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