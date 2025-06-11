Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня

Сборная Украины обыграла Новую Зеландию

После поражения от Канады команда Реброва смогла реабилитироваться. Сергей Станиславович произвел сразу 9 изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Первый тайм завершился безголевой ничьей. На старте второй половины гол организовал дуэт из "Полесья": Михайличенко прострелил, а Гуцуляк замкнул. Не прошло и 5 минут, как новозеландцы сравняли счет. На помощь им пришел стандарт. Наша команда все же сумела вырвать победу: Мартынюк в дебютном матче ассистировал, а Зинченко забил.

Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги остается полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков с ценником в 32 миллиона евро. Более всего подорожал форвард "Динамо" Владислав Ванат, стоимость которого выросла на 4 миллиона евро и достигла отметки 15 миллионов. Вторым по динамике роста стал молодой защитник киевлян Тарас Михавко, стоимость которого увеличилась на два миллиона, составив 5 миллионов евро. Больше всего потеряли в цене два защитника "Шахтера": на 2 млн снизился ценник на Ефима Коноплю (с 7 до 5 млн евро) и Николая Матвиенко (с 18 до 16 млн).

Боруссия Д подписала младшего Беллингема

Джоб Беллингем пошел по стопам старшего брата и перешел в состав дортмундской "Боруссии". Предыдущий сезон молодой англичанин провел в "Сандерленде" и стал лучшим молодым игроком Чемпионшипа. Он помог команде повыситься в классе, а теперь попробует свои силы в Бундеслиге.

Райан Шерки стал игроком "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" объявил о завершении трансфера правого вингера Райана Шерки из французского "Лиона". 21-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. Стоимость трансфера вместе с бонусами составила ориентировочно 40 млн. евро.

Бартулович может возглавить "Александрию"

Хорватский специалист близок к соглашению о сотрудничестве с "Александрией", которая рассматривает его основным кандидатом на должность главного тренера. У Бартуловича 30 июня истекает контракт с "Зарей", а новый Младен подписывать не будет. "Александрия" сенсационно финишировала второй в УПЛ и летом стартует в квалификации Лиги Конференций.

Шешко может перейти в Саудовскую Аравию

Клубы из Саудовской Аравии сделали заманчивые предложения словенскому нападающему Беньямину Шешко. Форвард "РБ Лейпциг" был близок к переходу в "Арсенал", но теперь рассматривает и другие варианты. Контракт нападающего с "Лейпцигом", в котором прописана клаусула в 80 миллионов евро, рассчитан до 2029 года.