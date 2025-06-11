Потери России в Украине достигли 999 тысяч военных - Генштаб
Снова выбиты самолеты
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки российская армия потеряла 1120 военных, всего в войне - 999200 человек.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 11 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 999200 (+1120) человек,
- танков - 10927 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 22783 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 29016 (+34) ед,
- РСЗО - 1413 (+1) ед,
- средства ПВО - 1183 (+0) ед,
- самолетов - 416 (+2) ед,
- вертолетов - 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40297 (+240),
- крылатые ракеты - 3337 (+7),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 51579 (+124) ед,
- специальная техника - 3914 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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