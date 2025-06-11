  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Потери России в Украине достигли 999 тысяч военных - Генштаб

В тренде

Потери России в Украине достигли 999 тысяч военных - Генштаб

Общие новости

Снова выбиты самолеты

Потери России в Украине достигли 999 тысяч военных - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки российская армия потеряла 1120 военных, всего в войне - 999200 человек.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 11 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 999200 (+1120) человек,
  • танков - 10927 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 22783 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 29016 (+34) ед,
  • РСЗО - 1413 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1183 (+0) ед,
  • самолетов - 416 (+2) ед,
  • вертолетов - 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40297 (+240),
  • крылатые ракеты - 3337 (+7),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51579 (+124) ед,
  • специальная техника - 3914 (+2).
По теме
yellow-arrow
Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня
yellow-arrow
"Победили более сильные и высокорейтинговые". Новая Зеландия – Украина. Обзор послематчевой новозеландской прессы
yellow-arrow
Нужна реакция. Новая Зеландия - Украина. Текстовая трансляция товарищеского матча сборных
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости