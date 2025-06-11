Россия запустила ночью 85 беспилотников. Результаты работы ПВО

В ночь на 11 июня противник атаковал 85-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной обезврежено 49 шахедов и дронов других типов на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 - сбиты огневыми средствами поражения, 9 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.