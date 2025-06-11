В Госдепе США сделали заявление о предоставлении Украине средств ПВО

США поддерживают необходимость обеспечения потребностей Украины в средствах противовоздушной обороны. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Мы хотим, чтобы украинцы имели средства противовоздушной обороны, верно. Мы хотим, чтобы они были способны противостоять ракетам, летящим на них.

Президент и госсекретарь говорили на многих мероприятиях, что мы, безусловно, являемся и были самым большим сторонником и защитником Украины в буквальном смысле. И что мы хотим, чтобы они имели защиту в виде ракет класса «земля-воздух».

Ведется ряд различных переговоров, связанных с этим, которые не касаются Государственного департамента. Речь идет о боеприпасах, закупках и все такое прочее", - сказала Брюс во время брифинга.