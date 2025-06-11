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В Украину вернули тела 1212 погибших защитников

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В Украину вернули тела 1212 погибших защитников

Telegram / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Украина вернула тела 1212 павших военнослужащих.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Из числа возвращенных "на щите" защитников погибшие из:

  • Курщины;
  • Харьковщины;
  • Луганщины;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Херсонщины.

Павших воинов удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

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Источник:
t.me/Koord_shtab
Опубликовал: Александр Бураков

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