Зеленский - после атаки на Харьков: Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России
Есть погибшие, много пострадавших
Getty Images/Global Images Ukraine
В Харькове до сих пор продолжаются работы после ночной атаки российских беспилотников.
Об этом информирует президент Украины Владимир Зеленский.
"Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на это время известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли.
Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", - говорится в сообщении.
После полуночи россияне ударили 17 БпЛА "Герань-2" по Слободскому и Основянскому районам Харькова.
Читайте такжеРоссия запустила ночью 85 беспилотников. Результаты работы ПВО
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
- Canadian Shield. Новая Зеландия - Украина 1:2. Резерв выглядел лучше основы
- Россияне захватили еще один населенный пункт в направлении Днепропетровской области – DeepState
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул