Зеленский - после атаки на Харьков: Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России

В Харькове до сих пор продолжаются работы после ночной атаки российских беспилотников.

Об этом информирует президент Украины Владимир Зеленский.

"Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на это время известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли.

Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", - говорится в сообщении.