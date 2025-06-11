Президент Сербии, известный своими пророссийскими взглядами, едет в Украину с неанонсированным визитом
Вучич примет участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа
Александар Вучич, фото - Getty Images
Президент Сербии Александар Вучич, который известен своими пророссийскими взглядами, в среду, 11 июня, отправился в Украину с неанонсированным однодневным визитом.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу сербского президента.
Это первый визит Вучича в Украину, который примет участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. По сообщениям сербских СМИ, саммит состоится в Одессе.
Этот визит Вучича, в отличие от других, не был анонсирован, и сербская общественность узнала о нем только после отъезда президента.
Напомним, что Вучич вместе со словацким премьером Робертом Фицо стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню победы 9 мая.
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