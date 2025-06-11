Шахтер создал новую ампкоманду по футболу в прифронтовом городе
Продолжают развивать ампфутбол в Украине
Фото - ФК Шахтар
"Шахтер" создал новую ампкоманду по футболу в прифронтовом городе.
По словам донецкого клуба, Чернигов стал еще одной точкой на ампфутбольной карте Украины. Это стало возможным благодаря партнерству Shakhtar Social и датской организации For A New Tomorrow (FANT).
Администратор ампфутбольной команды в Чернигове Александр Селиванов сказал, что у игроков есть большое желание заниматься этим видом спорта.
"Чернигов - прифронтовой и футбольный город, который давно нуждался в ампфутбольной команде. Эмоции только положительные, особенно когда видишь глаза ребят. Уже на первой тренировке было заметно огромное желание игроков заниматься этим видом спорта. Мы сделаем все возможное, чтобы они имели такую возможность", - сказал Селиванов.
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По словам администратора, в начале июня состоялась первая тренировка на которой присутствовали игроки и персонал команды "Шахтер Стальные".
"В начале июня 2025 года в Чернигове состоялась первая тренировка для людей с ампутированными конечностями. К занятию присоединились игроки и главный тренер команды "Шахтер Сталевые" (созданной ФК "Шахтер" в феврале 2024 года), которые уже имеют опыт в ампфутболе. Они поддержали новичков и собственным примером вдохновили их тренироваться и стремиться к новым достижениям в спорте", - заявил Селиванов.
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