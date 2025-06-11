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Зеленский: Россия стремится захватить Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией

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По словам президента, Одесса является целью врага, а регион - часть российских военных планов

Зеленский: Россия стремится захватить Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесса является одной из ключевых целей России для создания хаоса.

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Об этом глава государства рассказал 11 июня во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, Одесса является целью врага, а регион - часть российских военных планов.

"Мы здесь, в Одессе, городе, который Россия хочет уничтожить, как уничтожила другие бесчисленные города. Российские военные планы направлены на этот регион, а затем на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас нам нужна защита. Но еще больше нам нужны долгосрочные гарантии, что это никогда не повторится. Наш регион является одной из главных целей России для создания хаоса. Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Путин не хочет заканчивать эту войну.

"Он верит, что, пока он может воевать и доминировать над своими соседями, он остается политически живым. Но, независимо от того, во что он верит, наша задача - заставить Россию оказаться в ситуации, когда она должна будет искать мира и политического выживания невоенными средствами. Это абсолютно возможно", - добавил он.

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