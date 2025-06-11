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Трамп - в контексте войне РФ против Украины: Кто бы подумал, что дроны станут таким мощным оружием

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По его словам, дроны показали себя как "быстрые и умные" системы

Трамп - в контексте войне РФ против Украины: Кто бы подумал, что дроны станут таким мощным оружием

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины - это "война беспилотников", а дроны являются мощным и современным оружием.

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Об этом он сказал в интервью программе Pod Force One.

"Дроны - это новая вещь. Новое популярное оружие. Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это - война беспилотников", - отметил Трамп.

По его словам, дроны показали себя как "быстрые и умные" системы, и еще три года назад никто и представить не мог, что они станут настолько влиятельными на поле боя: "Это удивительно".

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"Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется таким мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, "о котором никто и не думал, что это возможно".

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