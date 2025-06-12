"На банке сбора на дрон Mavic 3T капнуло 2754 грн": комик – о целесообразности медиафутбольных соревнований

На выходных стартовал чемпионат по медиафутболу. Раньше были только кубковые соревнования. "Сборная Комиков" была у истоков медиафутбольного "движения", но один из игроков команды Артем Дамницкий разочаровался в этом формате.

"Я верил, что с футбола можно сделать классный инструмент помощи для ВСУ, но я ошибся и признаю это. Нам было важно действительно помогать, а не заниматься самолюбованием и самоутверждением на футбольном поле. Как только стало очевидным, что затраты в разы превышают помощь и любопытство аудитории, мы приняли в коллективе единогласное решение больше в это болото не лезть. Так же я перестал быть причастен к проекту "Украинская футбольная медиалига", который с группой энтузиастов-единомышленников когда-то запустили в Киеве. Хотя и удавалось с каждого тура приобрести автомобиль для ВСУ, я максимально осознавал, что этого мало, как для такого масштаба в плане количества привлеченных людей, расходов на трансляцию и т.д."

Читайте также Металлист 1925 предлагает 1.5 млн евро за дебютанта сборной Украины

"Вернемся к стартовавшему чемпионату. Как итог первого тура: за 4 трансляции матчей команд (которых комментаторы называют медийными грандами), в составах которых заявлено много людей с бешеными цифрами аудитории (в презентациях рисуются люди с миллионами подписчиков) – на банке сбора на дрон Mavic 3T капнуло, внимание, 2754 грн донатов (2700 на банке было еще до матчей, и еще около 4 тысяч грн забросили уже после). У большинства "инфлюенсеров" в стоиоз только феерические игровые хайлайты, фоточки, празднование и 0 постов с банкой сбора. Самое печальное, что у всего этого медиафутбольного движения преимущественно детская аудитория, для которой все обильно приправлено рекламой казино, букмекеров и водочки”.

Читайте также Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ

"Собственно, основная идея, которую мы когда-то несли еще до начала полномасштабной войны – действительно помогать, находится где-то на дне пирамиды приоритетов. Им просто весело и прикольно играть в футбол под качественную многокамерную съемку, и уверять себя, что медиафутбол кому-то интересен, кроме тех, кто в нем варится. Это путь в никуда”, – написал комик в своем Telegram-канале.

Команда организаторов медиалиги UA Steel ответила на критику заявлением, что за последний год удалось собрать 12 млн гривен для Сил Обороны Украины.