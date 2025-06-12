Россия потеряла на войне с Украиной более миллиона военных - Генштаб

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте 1140 военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения ее потери превысили 1 миллион солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют: