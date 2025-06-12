Россия потеряла на войне с Украиной более миллиона военных - Генштаб
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Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте 1140 военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения ее потери превысили 1 миллион солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 000 340 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 10 933 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 786 (+3) ед.;
- артиллерийских систем - 29 063 (+47) ед.;
- РСЗО - 1413 ед.;
- средства ПВО - 1184 (+1) ед.;
- самолетов - 416 ед.;
- вертолетов - 337 ед. ;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 435 (+138) ед.;
- крылатых ракет - 3337 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 51 715 (+136) ед.;
- специальной техники - 3914 ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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