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Экономика Украины может обогнать российскую: прогноз министра финансов США

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Экономика Украины может обогнать российскую: прогноз министра финансов США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская экономика может стать больше, чем у России. Это возможно при нескольких условиях.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (между Украиной и США - прим.) и глобальным инвестициям, может стать больше, чем экономика России. И я думаю, что это станет очень сильным сдерживающим фактором для тех, кто будет тогда управлять Россией.

Ни одна страна, которая помогала России в войне против Украины - деньгами, военными или оборудованием для российского оружия - не будет иметь права быть участником процесса восстановления Украины. Вы не можете разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизни, а потом получать деньги за ее восстановление", - цитирует его Bloomberg.

Ранее Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве.

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Украина США финансы война с россией
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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков

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