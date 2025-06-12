Экономика Украины может обогнать российскую: прогноз министра финансов США

Украинская экономика может стать больше, чем у России. Это возможно при нескольких условиях.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (между Украиной и США - прим.) и глобальным инвестициям, может стать больше, чем экономика России. И я думаю, что это станет очень сильным сдерживающим фактором для тех, кто будет тогда управлять Россией.

Ни одна страна, которая помогала России в войне против Украины - деньгами, военными или оборудованием для российского оружия - не будет иметь права быть участником процесса восстановления Украины. Вы не можете разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизни, а потом получать деньги за ее восстановление", - цитирует его Bloomberg.