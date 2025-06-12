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Силы ПВО сбили ночью 28 дронов. Сколько всего их было запущено?

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Целью были три области

Силы ПВО сбили ночью 28 дронов. Сколько всего их было запущено?

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 12 июня Россия запустила 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Противовоздушной обороной обезврежено 49 шахедов и дронов других типов на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 21 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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