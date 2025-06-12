Силы ПВО сбили ночью 28 дронов. Сколько всего их было запущено?
Целью были три области
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 12 июня Россия запустила 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донецкая и Одесская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Противовоздушной обороной обезврежено 49 шахедов и дронов других типов на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 21 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
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