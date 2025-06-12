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Генштаб сообщил о поражении объекта ВПК в Московской области

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Целью стал технопарк

Генштаб сообщил о поражении объекта ВПК в Московской области

Генштаб ЗСУ

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Украинские военные поразили важный объект военно-промышленного комплекса (ВПК) России в Московской области.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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