Генштаб сообщил о поражении объекта ВПК в Московской области

Украинские военные поразили важный объект военно-промышленного комплекса (ВПК) России в Московской области.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.

Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.