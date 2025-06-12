Генштаб сообщил о поражении объекта ВПК в Московской области
Целью стал технопарк
Генштаб ЗСУ
Украинские военные поразили важный объект военно-промышленного комплекса (ВПК) России в Московской области.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению высокотехнологичного вооружения и техники, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора.
Зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области. Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.
Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.
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