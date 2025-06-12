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Трамп - о Путине: Я начинаю думать, что ему безразличны потери в Украине

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Трамп - о Путине: Я начинаю думать, что ему безразличны потери в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидеру России Владимиру Путину безразлично на большие потери в войне против Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Возможно, Путину безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - сказал он в интервью подкасту Pod Force.

Также Трамп добавил, что между Киевом и Москвой якобы был достигнут определенный прогресс, но потом "бомбили то, что не должны были бомбить", и это, якобы, стало "концом прогресса".

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Источник:
Pod Force
Опубликовал: Александр Бураков

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