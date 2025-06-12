Украина провела еще один обмен пленными с РФ. Кто вернулся домой?
Очередной этап
t.me/V_Zelenskiy_official
Украина и РФ провели второй этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Домой вернулись украинские защитники, которым крайне необходима медицинская помощь.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", - написал глава государства в соцсетях.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Как
"Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные Оборонцы - мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести. В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях", - говорится в сообщении.
10 июня
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Трамп о разговоре с Путиным: Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле