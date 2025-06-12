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Украина провела еще один обмен пленными с РФ. Кто вернулся домой?

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Очередной этап

Украина провела еще один обмен пленными с РФ. Кто вернулся домой?

t.me/V_Zelenskiy_official

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина и РФ провели второй этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Домой вернулись украинские защитники, которым крайне необходима медицинская помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов", - написал глава государства в соцсетях.

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Как отметили в Координационном штабе, в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

"Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные Оборонцы - мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести. В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях", - говорится в сообщении.

10 июня состоялся первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых воинов.

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