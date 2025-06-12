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Украинский ответ Ланцет. Федоров представил ударно-разведывательный комплекс Булава

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Он уже на фронте

Украинский ответ Ланцет. Федоров представил ударно-разведывательный комплекс Булава

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1. Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задачи и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям.

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Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Система не просто уничтожает цели - она делает это точно, в тылу врага и в самых сложных условиях.

  • уничтожает высокоприоритетные цели - средства РЭБ и системы ПВО, Бук-М, Тор и тому подобное;
  • поражает как стационарные, так и подвижные объекты;
  • обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;
  • обладает рядом уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.

"Технологии - наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", - подчеркнул глава Минцифры.

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