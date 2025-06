В Индии разбился гражданский самолет c 242 людьми на борту. Никто не выжил. ВИДЕО

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат в Индии. Катастрофа произошла вскоре после взлёта. Самолет, выполнявший рейс в Лондон, упал на жилой район.

По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа выживших нет. По сообщению местной полиции, есть жертвы и среди жителей домов, на которые упал самолет.

Сообщается, что экипаж самолета подал сигнал бедствия практически сразу после взлёта. На борту находились 12 членов экипажа и 230 пассажиров - 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, 7 - Португалии и один - Канады .

Dreamliner - одна из новейших моделей самолетов, выпускаемых компанией Boeing.

У капитана воздушного судна было более 8 тысяч часов налёта, у второго пилота более одной тысячи часов. Среди пассажиров был бывший главный министр (губернатор) штата Гуджарат Виджай Рупани.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7