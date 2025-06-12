  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинский голкипер рассказал, как донецкий Металлург выгнал его за кричалку про Путина

В тренде

Украинский голкипер рассказал, как донецкий Металлург выгнал его за кричалку про Путина

Общие новости
Обновлено

Сказали, что навредил репутации клуба

Украинский голкипер рассказал, как донецкий Металлург выгнал его за кричалку про Путина

ФК Кудрівка

Новина українською

Украинский голкипер Антон Яшков, который сейчас выступает за "Кудровку", рассказал о периоде карьеры в донецком "Металлурге", откуда его попросили из-за культовой кричалки о президенте РФ.

– В 2014-м руководство "Металлурга" отчислило вас за исполнение хита "Путин х**ло". По горячим следам вы не хотели комментировать это в СМИ. Однако прошло более десяти лет, идет полномасштабная война. Уже можно поведать, как все вышло?

– Скажу так: как оказалось со временем, я был прав (улыбается). На тот момент эта правда стоила мне места в клубе. Но я ни о чем не жалею.

– С какой аргументацией вас выставили за дверь? Они считали, что "Путин – красавчик"?

– Да нет. Сказали, что я навредил репутации клуба.

По теме
yellow-arrow
В Индии разбился гражданский самолет c 242 людьми на борту. Никто не выжил. ВИДЕО
yellow-arrow
Украинский ответ Ланцет. Федоров представил ударно-разведывательный комплекс Булава
yellow-arrow
Украина провела еще один обмен пленными с РФ. Кто вернулся домой?
Металлург (Донецк) Владимир Путин Антон Яшков война с россией ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости