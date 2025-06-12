Украинский голкипер рассказал, как донецкий Металлург выгнал его за кричалку про Путина

Украинский голкипер Антон Яшков, который сейчас выступает за " Кудровку ", рассказал о периоде карьеры в донецком "Металлурге", откуда его попросили из-за культовой кричалки о президенте РФ.

– В 2014-м руководство "Металлурга" отчислило вас за исполнение хита "Путин х**ло". По горячим следам вы не хотели комментировать это в СМИ. Однако прошло более десяти лет, идет полномасштабная война. Уже можно поведать, как все вышло?

– Скажу так: как оказалось со временем, я был прав (улыбается). На тот момент эта правда стоила мне места в клубе. Но я ни о чем не жалею.

– С какой аргументацией вас выставили за дверь? Они считали, что "Путин – красавчик"?

– Да нет. Сказали, что я навредил репутации клуба.