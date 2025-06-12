Украинский голкипер рассказал, как донецкий Металлург выгнал его за кричалку про Путина
Сказали, что навредил репутации клуба
ФК Кудрівка
Украинский голкипер Антон Яшков, который сейчас выступает за "
– В 2014-м руководство "Металлурга" отчислило вас за исполнение хита "Путин х**ло". По горячим следам вы не хотели комментировать это в СМИ. Однако прошло более десяти лет, идет полномасштабная война. Уже можно поведать, как все вышло?
– Скажу так: как оказалось со временем, я был прав (улыбается). На тот момент эта правда стоила мне места в клубе. Но я ни о чем не жалею.
– С какой аргументацией вас выставили за дверь? Они считали, что "Путин – красавчик"?
– Да нет. Сказали, что я навредил репутации клуба.
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