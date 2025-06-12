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На войне с РФ погиб президент украинского футзального клуба

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Вечная слава и память герою

На войне с РФ погиб президент украинского футзального клуба

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В российско-украинской войне погиб военнослужащий, президент футзального клуба "Ревера" из Ивано-Франковска Николай Худевич.

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О его смерти сообщили на Facebook-странице клуба.

Николай Худевич родился 9 декабря 1979 года в селе Тухля Львовской области. В мирное время жил мужчина в Ивано-Франковске, где возглавлял клуб "Ревера-1908", выступающий в любительских соревнованиях Ивано-Франковской области. В сезоне-2024/25 команда завоевала бронзу в областной Суперлиге.

Похоронят Николая Худевича в родном селе Львовской области.

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Команда "Ревера-1908" принимает участие в любительских соревнованиях по футзалу с 2011 года.

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